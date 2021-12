È il gran giorno. In un clima natalizio, il telescopio spaziale James Webb (JWST) alle 13.20 è finalmente decollato dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese. Per raggiungere il suo obiettivo, il secondo punto di Lagrange (L2, situato a circa un milione e cinquecentomila chilometri dalla Terra), il JWST impiegherà circa un mese, più altri cinque per la piena operatività.