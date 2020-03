Il terrorismo jihadista, da solo, è responsabile del 96% di morti per terrorismo in Europa. Parola di Claudio Bertolotti, direttore START InSight e Osservatorio ReaCT, che pochi giorni fa ha presentato il rapporto React2020 sul fenomeno alle nostre latitudini. «Ci sono stati 122 attacchi in Europa dal 2014; 18 nel 2019. La maggior parte degli attacchi sia considerata fallimentare, ma ha ottenuto un successo operativo (blocco della viabilità, mobilitazione forze di sicurezza, panico diffuso e incidenti correlati) in 8 casi su 10», spiega.

La parabola dell’ISIS

La progressiva uscita di scena dell’ISIS dal teatro di guerra siriano e la morte di Al Baghdadi non rappresentano la fine del movimento. «L’analisi di Matteo Bressan nel nostro rapporto valuta proprio questo scenario. Abbiamo assistito ad ulteriori attentati, sebbene le capacità delle cellule rimaste attive in Siria ed Iraq sia diminuita. Il rischio che nuove forme insurrezionali, indipendentemente dal brand “ISIS”, possano ripresentarsi anche a causa dell’instabilità mediorientale è molto concreto».

Gestire i foreign fighters

Ad oggi alcuni foreign fighters sono andati in altre aree di crisi, (Libia, Yemen e Afghanistan) ma non è detto che chi è rientrato in Europa o che tornerà, sia motivato a compiere attacchi, spiega l’esperto. «Quello che è certo, è che i Paesi europei avranno molte difficoltà a gestire questi ex-combattenti, con un aggravio per i servizi di sicurezza che dovranno monitorarli e con il rischio che il mancato reinserimento possa provocare ulteriori fenomeni di violenza».

Che fare quando tornano?

L’Europa è divisa. «Una delle principali preoccupazioni sono le carceri: i radicalizzati interni sono una minaccia, per il rischio di “contagio”. I recenti attentati in Inghilterra, ad opera di recidivi, hanno messo in rilievo la necessità di una collaborazione multidisciplinare, continuità e fondi. Come evidenzia nel rapporto Chiara Sulmoni, se da un lato non ci sono garanzie di successo, può essere utile guardare a ciò che fanno le diverse nazioni, fallimenti compresi».

Quanto siamo in pericolo?

Il terrorismo jihadista, sostiene Bertolotti, ha dimostrato una progressiva riduzione della capacità operativa. «Lo dimostra la scomparsa degli attacchi strutturati e organizzati come quelli di Parigi e Bruxelles. Ma è una minaccia latente che continua ad essere alta, come dimostra il numero di radicalizzati: 23.000 nel Regno Unito (3.000 pericolosi), 20.000 in Francia (9.000 “attivi”)».

Le capacità di contenimento

Le misure dell’Occidente hanno ridotto l’attrattiva dei gruppi radicali sui giovani? «Negli anni è migliorata la capacità di “contenere” la minaccia sia online che sul terreno - lo dimostra il numero di attentati sventati. Numeri che, però, mettono in rilievo la forte presa delle ideologie radicali, nonché la determinazione di aspiranti jihadisti. Non si può abbassare la guardia. A ciò dobbiamo aggiungere la crescente adesione all’estremismo di destra a livello internazionale (+320%)».

