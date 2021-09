Il Texas torna nel far west con le armi in pubblico

Il Texas, sempre più laboratorio delle politiche conservatrici, torna all’epoca del far west. D’ora in poi, infatti, i texani proprietari di un’arma da fuoco potranno portarla tranquillamente in giro senza che vi sia bisogno di un permesso o di un particolare addestramento. È infatti entrata in vigore la legge approvata lo scorso giugno che legalizza il trasporto di pistole o fucili in tutti i luoghi pubblici.