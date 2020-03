Al momento del deragliamento, il treno correva a 270 chilometri orari, ha fatto sapere la SNCF. Per una responsabile dell’azienda delle ferrovie, Stephanie Dommange, «i binari si sono spostati al passaggio del TGV». «Lo scontro è stato violentissimo, ci siamo aggrappati ai tavolini per non essere catapultati in avanti» ha raccontato una passeggera intervistata dai media francesi. «C’è stato un rumore fortissimo e del fumo, abbiamo avuto paura», racconta un altro, studente universitario.