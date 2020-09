Un ordine di evacuazione che riguarda 1,6 milioni di persone è stato emesso nelle prefetture di Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita e Kagoshima. Le autorità avvertono sui rischi di frane, esondazioni dei fiumi e la possibilità di allagamenti in aree a bassa quota.

Alle 9 del mattino ora locale (le 2 della notte in Svizzera) il tifone si trovava a 110 chilometri a nord della città di Tsushima, nella prefettura di Nagasaki, con forti precipitazioni e venti fino a 155 km orari.

Nell’intera regione fino ad ora sono stati segnalati 32 casi di persone ferite a causa di eventi riconducibili al maltempo estremo, mentre si registrano alcuni casi in cui i centri di raccolta per gli sfollati hanno dovuto rifiutare l’accoglienza per ottemperare alle disposizioni anti Covid-19 sul distanziamento sociale.