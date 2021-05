La Cina ha vietato agli istituti finanziari e alle società di pagamento di fornire servizi relativi alle transazioni di criptovaluta e ha messo in guardia gli investitori dal suo trading speculativo. Si è trattato dell’ultima mossa di Pechino per neutralizzare quello che era un fiorente mercato del trading digitale, ma dal potenziale effetto destabilizzante sui mercati finanziari. In base al divieto, tali istituzioni, comprese banche e canali di pagamento online, non devono offrire ai clienti alcun servizio che coinvolga criptovaluta, in base a a una dichiarazione congiunta di National Internet Finance Association of China, China Banking Association e Payment and Clearing Association of China, che riprende le indicazioni della Banca centrale.