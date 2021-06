È di sette morti e undici dispersi il bilancio di un traghetto passeggeri affondato nelle acque agitate al largo della costa di Bali, in Indonesia. Il Kmp Yunicee con a bordo 57 persone è colato a picco ieri vicino al porto di Gilimanuk, all’estremità occidentale dell’isola, mentre attraversava lo stretto tra Bali e Giava. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente.

Gli incidenti marittimi sono comuni in Indonesia, un arcipelago di oltre 17.000 isole, dove molti usano traghetti e altre imbarcazioni per viaggiare nonostante gli scarsi standard di sicurezza. Nel 2018 circa 160 persone sono annegate quando un traghetto è affondato in uno dei laghi più profondi del mondo sull’isola di Sumatra, mentre più di 300 sono annegate nel 2009 quando un altro traghetto è affondato tra Sulawesi e il Borneo.