Professor Kepel, perché gli Stati Uniti hanno abbandonato l’Afghanistan al loro destino?

«Perché continuare sarebbe stato troppo costoso da un punto di vista finanziario ed elettorale. Donald Trump aveva vinto le presidenziali nel 2016 grazie al voto degli “Swing States” - Michigan, Pennsylvania, Ohio - gli stessi dai quali provenivano molti giovani finiti a lavorare nelle società di sicurezza attive in Afghanistan e in Medio Oriente. Negli anni, è cresciuta la diffidenza nell’elettorato americano verso guerre infinite che costano morti e feriti; i cittadini statunitensi non capiscono perché si debbano mandare i figli a morire per una causa sconosciuta o poco comprensibile».

Dopo l’Unione Sovietica, anche gli USA lasciano Kabul nelle mani dei miliziani pashtun. La storia si ripete?

«È un parallelo...