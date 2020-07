Certe cose non cambiano neanche dopo il coronavirus. Martedì scorso il Governo americano ha fatto eseguire la prima condanna a morte federale dal 2003 e Daniel Lee, 47 anni, è stato giustiziato con una iniezione letale nella prigione di Terre Haute, in Indiana. Era accusato di aver ucciso negli anni ‘90 una famiglia in Arkansas nell’ambito di un piano per realizzare una nazione solo bianca.

In precedenza, la giudice distrettuale Tanya Chutkan aveva posticipato le esecuzioni per consentire un ricorso sull’iniezione letale che doveva essere utilizzata nelle esecuzioni. Una prassi abbandonata nel 2003 perché la pena di morte era ormai in vigore solo in alcuni Stati della federazione americana e non in tutti. In settimana sono state annunciate le esecuzioni capitali di altri due americani.

Altri casi recenti

Nelle ultime settimane la pena di morte è stata evocata anche in altri Paesi. Sempre martedì la Corte suprema dell’Iran ha confermato la condanna a morte di tre manifestanti arrestati durante le proteste del novembre scorso scoppiate contro il caro-benzina. Due di loro erano stati fermati durane una rapina a mano armata. I tre sono stati anche accusati di aver filmato le proteste e inviato i video a media stranieri. Più o meno nelle stesse ore la Corte di cassazione del Bahrein ha confermato la pena di morte per due uomini sciiti accusati di avere ucciso un poliziotto.

Segnali positivi

Anche se il ricorso al boia continuerà, il 13 luglio il ministro della Giustizia sudanese Nasredeen Abdulbari ha annunciato l’abolizione della condanna a morte per il reato di apostasia e la revoca del divieto per i non musulmani di bere alcol. L’apostasia consiste nella conversione dall’Islam a un’altra religione, era sanzionata con la morte dal Codice penale ispirato alla sharia dal 1991.

Le tendenze

In linea generale, stando all’ultimo rapporto di Amnesty Intenational, nel 2019 c’è stato un calo del 5% delle esecuzioni, la cifra più bassa degli ultimi 10 anni. Tuttavia, il loro numero è raddoppiato in Iraq. I Paesi in cui si è registrato il maggior numero di esecuzioni sono stati i soliti: in testa alla classifica svetta la Cina (migliaia), seguita dall’Iran (almeno 251), l’Arabia Saudita (184), l’Iraq (almeno 100) e l’Egitto (almeno 32). Va però detto che Paesi tra i maggiori esecutori - inclusi Cina, Iran, Corea del Nord e Vietnam - continuano a nascondere le cifre effettive del proprio ricorso alla pena capitale.

La Svizzera

Nel nostro Paese, leggiamo nel sito dell’amministrazione federale, l’ultima esecuzione legislativa data del 1940 ed ebbe luogo a Sarnen (OW). In Svizzera la pena capitale fu abolita e diventò illegale dopo l’entrata in vigore del Codice penale nel 1942. In realtà, tuttavia, durante la Seconda Guerra mondiale 17 membri dell’esercito elvetico sono stati condannati a morte e giustiziati per tradimento. Del resto, nel diritto penale militare la pena capitale è rimasta in vigore fino al 1992 e la sua abolizione totale risale alla revisione della Costituzione del 1999.

