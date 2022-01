Anche se ancora all’inizio, i dati non sono incoraggianti per le ambizioni della Cina di sviluppare un proprio prodotto mRNA altamente efficace per fermare il coronavirus dopo che la sua prima generazione di vaccini ha dimostrato di essere meno potente di quelli occidentali.

Pechino, per altro verso, non sembra intenzionata a dare il via libera ai vaccini occidentali con la tecnologia mRNA per uso domestico: una domanda di Shanghai Fosun Pharmaceutical per distribuire localmente il prodotto BioNTech è in stallo da circa 8 mesi.