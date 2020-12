A confermare per il vaccino mRNA-1273 un’efficacia del 94,1% nel prevenire la COVID-19 sintomatico e del 100% contro le forme gravi, è la pubblicazione dei risultati dello studio di fase 3 Cove sulla celebre rivista peer review New England Journal of Medicine. I dati erano stati annunciati dall’azienda a fine novembre.

Lo studio, condotto in collaborazione con il Niaid, che è parte dei National Institutes of Health (Nih) statunitense, ha arruolato 30.420 partecipanti dai 18 anni in su, in 99 località degli Stati Uniti.