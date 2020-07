Sembra funzionare nei macachi il vaccino anti-Covid-19, sviluppato dall’azienda statunitense Moderna con l’Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid) degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci. Sperimentato in questi primati non umani, il vaccino ha indotto la produzione e una potente attività degli anticorpi neutralizzanti, una rapida protezione nelle vie respiratorie e protetto da lesioni polmonari, secondo i dati pubblicati sul New England journal of medicine.

È bene però ricordare, nota Palù, che se anche questo vaccino fosse disponibile per novembre, in Italia «non verrebbe comunque somministrato su larga scala, cioè a tutti. Sarà infatti dato prima ai soggetti più a rischio, come medici e infermieri, in via sperimentale, come fatto con il vaccino per Ebola. Perché arrivi a tutti bisognerà aspettare altri 2-3 anni».