«La scorsa notte - afferma - ero avanti, anche di molto, in molti stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, ad uno ad uno, i vantaggi sono magicamente scomparsi, nel momento in cui sono state contate ammassi di schede a sorpresa. Molto strano». Trump poi attacca i sondaggisti: «Ancora una volta hanno completamente sbagliato!». Trump tuttavia non ha tenuto in considerazione che le schede arrivano in blocchi di migliaia da alcune contee, ed è dunque plausibile che il vantaggio possa cambiare all’improvviso. Twitter ha bollato il contenuto di Trump come «controverso e fuorviante».