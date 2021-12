Nuova batosta per Johnson: lascia il ministro per la Brexit

gran bretagna

David Frost, ha rassegnato le sue le dimissioni perché «deluso» dalle politiche di Downing Street in materia di Covid, lasciando il governo nel caos in un momento critico della pandemia e alla vigilia di nuovi complessi negoziati con Bruxelles sul protocollo per l’Irlanda del Nord