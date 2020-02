I progetti ad oggi realizzati, sono la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili» del 26 marzo 2019; la Legge 297 per lo Stato della Città del Vaticano del 26 marzo 2019; le Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano del 26 marzo 2019; il Motu «Vos estis lux mundi» del 9 maggio 2019; un tavolo giuridico, per accompagnare ed assistere i Dicasteri nell’applicazione del Motu Proprio «Vos estis lux mundi», presieduto da monsignor Filippo Iannone e composto dai Rappresentanti della Segreteria di Stato e delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per le Chiese Orientali, per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.