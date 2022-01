moneta e società

A vent’anni dall’introduzione dell’euro, l’equivalente di 8,5 miliardi in differenti monete nazionali non è ancora stato convertito nella valuta unica europea e in alcuni Paesi è ormai troppo tardi - Cosa spinge a conservare banconote inutilizzabili? Ne abbiamo parlato con Saverio Simonelli, docente in scienze economiche all’USI