Al riguardo, il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha sostenuto via Twitter: «Respingo categoricamente la violazione del nostro spazio aereo sovrano da parte di un aereo militare statunitense. Ciò avviene nel momento in cui (il presidente colombiano) Iván Duque cede servilmente la sovranità del suo Paese a basi militari straniere». Questa, ha concluso, «è una seria minaccia per l’intera regione».