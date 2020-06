«La situazione è seria ma ho letto una certa speranza. Il colpo è stato forte ma anche Zanardi è forte fisicamente. Mi sono fermato per qualche momento in preghiera davanti a lui», ha fatto sapere il vescovo dopo la visita. «Ho ritenuto - ha detto - di fargli una breve visita, del resto anche il Papa in questi giorni ha pregato per Zanardi».

Papa Francesco ha scritto nei giorni scorsi una lettera al campione ricoverato in terapia intensiva, rivolgendogli parole di speranza: «Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità». «Prego per te... Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta... In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore La benedica e la Madonna la custodisca», ha scritto il Pontefice.