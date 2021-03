È stato presentato in questi giorni e sarà il primo treno «COVID free», all’intero del quale, il rischio di contagio sarà ridotto quasi a zero. A partire dal mese di aprile, Trenitalia offrirà infatti la possibilità di percorrere il tragitto Roma-Milano ad alta velocità in convogli in cui tutti i passeggeri saranno stati testati, compresi - almeno nel primo periodo - quelli già vaccinati. I primi biglietti saranno in vendita nei prossimi giorni e si prevede, entro l’estate, di estendere l’offerta anche alle destinazioni marittime.

Come funziona e con quali tempistiche?

Il viaggio tra Milano e Roma a bordo del Frecciarossa durerà, come accade anche oggi, poco meno di 3 ore. I passeggeri che avranno prenotato il biglietto, si dovranno recare in stazione almeno un’ora prima della partenza per essere sottoposti, con l’aiuto del personale della Croce Rossa presente, al tampone antigenico virale. Se il viaggiatore dovesse risultare positivo al test non potrà ovviamente salire a bordo del treno e sarà invece costretto a rispettare la quarantena, ma non perderà il biglietto acquistato: bensì potrà usarlo una volta che il tampone sarà risultato negativo.

Un cambio di paradigma

La tendenza sembra quindi sempre più essere quella di adattarsi alle esigenze della popolazione malgrado la pandemia, modificando le abitudini - non solo dei singoli, ma di tutto un gruppo di interesse come lo sono i viaggiatori - tenendo in considerazione il coronavirus e la convivenza con lo stesso, fintanto che non verrà «domato». L’iniziativa del Gruppo Ferrovie dello Stato segue in qualche modo l’esempio di quella lanciata nel settembre 2020 da AlItalia, che aveva avviato una sperimentazione su due collegamenti tra Roma-Fiumicino e Milano-Linate, riservati anche in questo caso unicamente a passeggeri risultati negativi ad un tampone COVID effettuato sul posto oppure nelle 72 ore precedenti alla partenza. Un altro progetto simile, ma sulla tratta Milano-New York è inoltre stato annunciato ieri dal ministro della Salute italiano Roberto Speranza.

Sviluppi futuri

Con l’arrivo dell’estate e del momento di progettare le vacanze, i media italiani ipotizzano che anche Italo, il concorrente ad alta velocità del Frecciarossa, possa proporre tragitti simili e chissà che anche le Ferrovie Federali Svizzere non pensino ad offrire servizi di questo tipo.

