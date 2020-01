(Aggiornato 19.45) - Un caso sospetto di coronavirus questa mattina ha messo in allerta la Francia, dove una donna cinese, proveniente dalla città di Wuhan, è arrivata ieri con sintomi di «febbre e tosse». A riportare la notizie è stata l’ambasciata cinese in Francia, assicurando che la donna è stata presa a carico dai soccorritori. Come riporta Le Figaro, la ministra della Salute francese, Agnès Buzyn, ha poi replicato che «non vi è alcun caso dubbioso» decretato in Francia fino ad ora. «Due casi - ha aggiunto - sono stati oggetto di accertamenti, ma si sono avverati negativi.

Sale ad almeno 6 il numero delle persone sottoposte in queste ore a esami medici nel Regno Unito, per sintomi sospetti legati alla potenziale diffusione del virus cinese.

Lo riportano le autorità sanitarie locali precisando che 5 pazienti, tutti cittadini cinesi sbarcati in questi giorni in aereo in Gran Bretagna da Wuhan, epicentro dell’infezione in Cina, sono ricoverati per controlli precauzionali in Scozia, fra Edimburgo e Glasgow; e uno in Irlanda del Nord, a Belfast. Al momento non vi è tuttavia nessuna conferma di contagio.

Il bilancio complessivo delle vittime intanto si aggrava: salgono a 25 le vittime, mentre i casi di contagio dichiarati sono 616. Dopo Wuhan, ritenuta il focolaio del virus, città di 11,5 milioni di abitanti e in cui è stato disposto il blocco di tutti i trasporti ferroviari ed aerei, altre due sono state messe in quarantena: la seconda è Huanggang, 7,5 milioni di abitanti, a circa 60 chilometri di distanza da Wuhan. La terza è Ezhou, 1,5 milioni di abitanti nella provincia interna cinese dello Hubei: situata sul fiume Yangtze, la città non opererà più, dalla notte di oggi, trasporti ferroviari.

Pure una donna barese proveniente dalla Cina è stata ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus perché, arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus.

A quanto si apprende si tratta di una cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour in oriente che ha toccato anche la zona di Wuhan.

Dalla scorsa notte è quindi ricoverata nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari in isolamento, in attesa di accertare se si tratti del pericoloso virus cinese.

Come previsto dal protocollo diramato dal Ministero italiano della Salute, i campioni biologici della paziente saranno inviati all’istituto Spallanzani di Roma per accertamenti.

