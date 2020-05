Nei giorni scorsi, come detto, grazie all’intuizione dei medici sono stati analizzati di nuovo tutti i campioni di sangue e i tamponi naso-faringei effettuati sui pazienti dal 2 dicembre al 16 gennaio, quando ancora non era stato identificato il SARS-CoV-2 e quando ancora non era disponibile un test. Ed ecco la sorpresa: Amirouche Hammar era positivo al coronavirus. «Quando me l’hanno detto non sono rimasto sorpreso più di tanto, visti i miei sintomi».