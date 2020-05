Il coronavirus «sembra aver preso una strada diversa in Africa», dove ha impiegato non meno di 14 settimane per contagiare, in tutto il continente di 1,3 miliardi di abitanti, 100.000 persone, uccidendone finora «solo» 3.100, malgrado la fragilità dei servizi sanitari e la quasi nulla diffusione dei test: lo osserva l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che nota come «il numero di casi non sia cresciuto allo stesso tasso esponenziale di altre regioni». E così «l’Africa non ha conosciuto la mortalità che si è vista in altre parti del mondo».