(Aggiornato alle 10.57) - Ci sono 77 nuovi casi in Cina, portando a 291 il totale, di persone contagiate da un misterioso virus che ha già causato quattro morti.

La Cina stamani ha infatti annunciato di aver registrato la quarta vittima a causa del virus misterioso simile alla Sars. Secondo le autorità sanitarie locali la vittima è un 89enne. L’uomo, stando a quanto riferito in un comunicato stampa è deceduto nella città di Wuhan, il focolaio da dove si è diffuso il virus, dopo aver accusato difficoltà respiratorie.

Arriva intanto il primo caso sospetto di virus misterioso anche in Australia. Secondo quanto riporta la Abc, un uomo di ritorno dalla Cina presentava sintomi riconducibili al virus. L’uomo è stato messo in isolamento nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni sembra che fosse stato in viaggio a Wuhan, la città considerata il focolaio del virus.