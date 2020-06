Sarà l’ultima edizione della fiera di Yulin? Gli attivisti e i cittadini cinesi sperano di sì. La pandemia di coronavirus e tutta l’eco mediatica - e morale - che si è scatenata attorno alle condizioni igieniche dei cosiddetti «wet market», mercati in cui gli animali vengono tenuti ammassati in gabbie per poi essere uccisi in maniera brutale solo per soddisfare i clienti che desiderano carne appena macellata, e sul rischio derivante dal consumo di specie selvatiche, sembra aver insegnano poco agli organizzatori della fiera. Puntuale infatti come il solstizio d’estate, il festival della carne di cane ha lo stesso aperto i battenti, anche se in «forma ridotta»: i venditori, che fino allo scorso anno montavano le loro bancarelle in centro, sono stati confinati in un mercato periferico, per lo più con carne già macellata e tagliata, i visitatori (per ora, durerà una settimana) sono pochi. Ma il festival di Yulin, cittadina della provincia del Guanxi, negli anni è diventato l’emblema di questa pratica. L’appuntamento è tristemente noto nel mondo per la quantità di cuccioli in gabbia sacrificati all’appetito di migliaia di visitatori.