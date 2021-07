A bordo del cacciatorpediniere Munmu the Great, impegnato in una missione antipirateria nel Golfo di Aden dal febbraio scorso, sono risultati positivi 247 membri dell’equipaggio e solo 50 sono risultati negativi. Le autorità hanno già avviato un’operazione per riportare a casa questi ultimi, mentre una squadra sostitutiva di militari riporterà la nave in patria.