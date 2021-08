Un aereo Swiss è decollato stamane alle 10.30 dall’aeroporto di Zurigo verso la capitale uzbeka Tashkent. Lo ha reso noto il Dipartimento federale degli affari esteri, specificando che il velivolo riporterà in Europa persone precedentemente evacuate da Kabul. Con questo volo, si legge nella nota del DFAE, la Svizzera sostiene dunque il ponte aereo per riportare a casa dall’Afghanistan cittadini elvetici e di altri Paesi. Finora, circa un centinaio di persone legate alla Svizzera ha potuto lasciare la capitale afghana. Anche i primi collaboratori dell’Ufficio di cooperazione e agenzia consolare Kabul con le rispettive famiglie hanno potuto lasciare Kabul. Parliamo di settanta persone circa, trasportate a Tashkent per via aerea dalle forze armate tedesche.