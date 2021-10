Elezioni anomale. Risultati incerti. Conseguenze imprevedibili. Il voto amministrativo che, nel prossimo fine settimana, coinvolgerà oltre 12 milioni di italiani - poco più di un quarto dell’intero corpo elettorale - si annuncia molto diverso dai precedenti. E non soltanto perché giunge dopo quasi due anni di emergenza sanitaria, con una società sfiancata dalla pandemia. A pesare è soprattutto la rivoluzione del sistema politico, innescata dalla nascita del governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi.

Per la prima volta, infatti, i dati che usciranno dalle urne non avranno - in buona sostanza - ripercussioni su Palazzo Chigi. La politica italiana, abituata a tenersi in equilibrio precario sul filo teso di una campagna elettorale permanente, ha sempre utilizzato i test intermedi per...