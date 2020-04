La professoressa Ilaria Capua, direttrice dello One Health Center of Excellence all’Università della Florida, è una dei più noti virologi italiani e tra i massimi esperti mondiali sulle infezioni. L’abbiamo intervistata per capire che effetti avrà il coronavirus sulle nostre vite da qui ai prossimi mesi.

Professoressa Capua, in Italia il numero di contagi sembra stabilizzarsi e anche i numeri del canton Ticino sono incoraggianti. Giusto però non abbassare la guardia...

«Il messaggio che bisogna far passare è che ognuno di noi deve essere parte della soluzione e non del problema. L’obiettivo di tutto il mondo è l’appiattimento della curva, ovvero la riduzione del numero degli infetti in modo da evitare il collasso dei servizi sanitari. È dunque imperativo rispettare le regole e usare il buon...