Sono stati imbarcati i circa 350 passeggeri della Costa Deliziosa, la prima nave da crociera della compagnia Carnival a tornare in mare dopo il lockdown, che partiranno oggi pomeriggio dalla stazione marittima di Trieste.

Il viaggio della nave durerà una settimana e toccherà i porti di Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania, per poi fare ritorno a Trieste in vista della successiva partenza.

«È un momento storico ed emozionante. La ragione per cui sono qua è proprio perché rappresenta una reale ripartenza», ha dichiarato Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales di Costa. Brancaleoni ha auspicato che gli ospiti «possano godere di quest’esperienza e, soprattutto, che noi possiamo raccogliere nuove opportunità da questa incredibile tragedia, come quella di avere una crociera con soli porti italiani che non avremmo mai pensato prima».