La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos) di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno, ha smantellato un’organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa.

Il gruppo, fra le altre cose, si procurava documenti d’identità falsi in cambio di ingenti somme di denaro. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Uno di questi aveva legami con un cittadino siriano responsabile dell’attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra.