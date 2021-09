I talebani al potere per la seconda volta in Afghanistan dimostrano di avere assimilato molte lezioni. Smussano i toni della propaganda (anche se poi, nei fatti, i comportamenti non sono conseguenti alle parole) e cercano il dialogo con il resto del mondo. Hanno capito che uno splendido isolamento non li aiuta. Non serve loro, soprattutto, a rimettere in piedi una nazione devastata da decenni di guerra.

In un’intervista alla Repubblica, il portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid, ha spiegato chiaramente perché, ad esempio, il nuovo Afghanistan punta su Pechino. «Ci aiuterà a ricostruire il Paese, sarà il nostro partner principale. La Cina rappresenta per noi una fondamentale e straordinaria opportunità poiché è disponibile a investire e ricostruire il nostro Paese. Teniamo moltissimo al progetto...