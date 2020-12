La Duma ha approvato una proposta di legge per garantire l’immunità a vita agli ex capi dello Stato. Il nuovo progetto di legge rientra nell’ambito della recente riforma costituzionale che, tra le altre cose, di fatto annulla per Vladimir Putin il limite di due mandati consecutivi da capo dello Stato, e prevede che in generale gli ex presidenti non possano essere incriminati, arrestati, sottoposti a interrogatori o a perquisizioni.