È molto improbabile che in Europa ci sarà una immunità di gregge contro il coronavirus entro il prossimo inverno. Lo afferma l’agenzia dell’Ue per le malattie infettive (Ecdc) nel suo ultimo documento di valutazione del rischio, in cui passa in rassegna i risultati delle prime indagini sierologiche condotte in alcuni Stati, dove la prevalenza più alta riscontrata è molto inferiore al 10%.