«La truffa dell’impeachment è la più grande operazione di interferenza sulle elezioni che si sia mai vista»: lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter, riprendendo una delle tesi della sua difesa in Senato.

Il presidente americano attacca quindi il democratico Adam Schiff, il presidente della commissione intelligence della Camera che fin dall’inizio ha coordinato l’azione di impeachment e ora guida l’accusa nel processo in Senato: «È un politico corrotto che non ha mai pagato il prezzo per quello che ha fatto al nostro Paese».