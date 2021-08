È allarme negli Stati Uniti per la notevole crescita di casi di COVID tra i più piccoli (sotto i 12 anni), fascia di età per cui i vaccini non sono stati ancora approvati. Se nel mese di luglio sono state registrate 12 mila nuove infezioni nei bambini, informa sul British Medical Journal l’Accademia americana di pediatria, dopo la prima settimana di agosto ne sono state rilevate ben 94 mila. E fino al 14 agosto si contavano 1.902 bambini ricoverati in ospedale. «La variante Delta - ha sottolineato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive - è molto più trasmissibile dell’Alfa. Di conseguenza vedremo più bambini che si ammaleranno, e una certa percentuale di loro richiederà l’ospedalizzazione».