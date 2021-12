Impennata di contagi in Africa

Un boom di casi dalla scoperta della variante Omicron in tutta l’Africa, specie nell’area meridionale, trainato proprio dal Sudafrica che per primo ha annunciato l’individuazione del nuovo ceppo. Nell’ultima settimana, i contagi registrati in tutto il continente sono aumentati del 54%, secondo i dati dell’OMS.

Un’impennata su cui, precisa l’agenzia ONU, non ci sono ancora dati sufficienti a certificarne il legame con la nuova mutazione del coronavirus. Ma secondo l’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili del Sudafrica, Omicron è già dominante nel Paese ed è stata individuata in 3 casi su 4 tra quelli studiati nell’ultimo mese, mentre i contagi nel Paese sono raddoppiati in un solo giorno tra martedì e mercoledì.