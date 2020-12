Nel fine settimane in Alto Adige, come anche in altre zone di montagna in Italia, nonostante gli impianti di risalita siano chiusi, alcune baite sono state prese d’assalto. «Così di certo non va, intensificheremo i controlli», dice all’agenzia ANSA l’assessore al turismo Arnold Schuler. «Ovviamente - sottolinea - non è il caso di generalizzare, molti rifugi non erano affollati e hanno rispettato le regole».