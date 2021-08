«I talebani avevano detto che potevamo andare in ufficio e così abbiamo fatto. Ma quando siamo arrivate ci hanno detto che non eravamo autorizzate ad entrare fino a quando non sarà nominato un nuovo imam e altre scuse così», raccontano le impiegate nel breve filmato. «Abbiamo anche ripreso quel momento ma ci hanno costretto a cancellare il video», proseguono. «Non ci guardavano neanche in faccia mentre ci parlavano, anche se indossavamo l’hijab». «Non c’è differenza tra i talebani di oggi e quelli di 20 anni fa», sottolineano. «Le porte del palazzo presidenziale sono chiuse alle donne. Non ci fanno andare a lavorare».