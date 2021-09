Berlino

La scorsa primavera quando la loro leader Annalena Baerbock è scesa in campo quale candidata alla cancelleria, sembrava che i Verdi potessero vincere le elezioni. L’inesperienza e alcune gaffe della 40enne Baerbock hanno però portato i Grünnen dal 30% nei sondaggi di fine aprile al 17-18% di inizio settembre. Abbiamo intervistato Lisa Badum, portavoce dei Verdi per le questioni ambientali e deputata al Bundestag.

Vi accusano di compiacere la borghesia urbana: perché in campagna dovrebbero votarvi?«Per esempio perché le persone che vivono in campagna hanno anche bisogno di potersi spostare senza dover dipendere dalle due o più automobili di famiglia. Cosa che devono invece fare dato che la rete di treni e autobus non sono abbastanza sviluppate. In questi distretti dobbiamo investire molto...