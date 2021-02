In 13 regioni italiane il trend dei casi è in aumento

In Italia, tredici Regioni evidenziano un trend di infezioni da coronavirus in aumento. Lo rileva la bozza di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della salute.

L’Italia si trova in un contesto «preoccupante per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici Regioni che possono portare ad un rapido incremento dell’incidenza», indica la bozza del monitoraggio, realizzata a scadenza settimanale.

In questa fase delicata dell’epidemia questi iniziali segnali di controtendenza potrebbero preludere ad un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero rigorosamente messe in atto adeguate misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale.

Si conferma «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone» e di «restare a casa il più possibile». È fondamentale poi che «la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie», si legge nella bozza di monitoraggio.

L’attuale quadro a livello nazionale «sottende forti variazioni inter-regionali». In alcuni contesti «un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per Covid-19 in area critica».

Il numero di riproduzione Rt (che indica il numero medio di infezioni causate da una persona contagiata) è sopra l’1 in tre Regioni: Umbria con il dato più alto (1,18), seguita dalla Provincia autonoma (PA) di Bolzano a 1,06 e dal Friuli Venezia Giulia a 1,03. Tutte le altre regioni sono sotto il valore soglia di 1, con l’Abruzzo e Toscana al limite, rispettivamente a 0,99 e 0,98. La PA di Trento presenta il valore più basso, a 0,61, seguita dalla Regioni Veneto e Basilicata, a 0,63, secondo i dati del monitoraggio al 3 febbraio 2021 relativi alla settimana 25 gennaio-31 gennaio 2021. In Lombardia Rt vale 0,94 e in Piemonte 0,78.

Campania: la situazione preoccupa

Intanto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook lancia un allarme: «Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi, da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso del 10% di contagio».

«Dopo settimane di zona gialla, siccome nessuno ha messo in atto controlli indispensabili, stiamo registrando una ripresa grave di contagi», ha aggiunto De Luca, individuando i due principali canali: movida e scuola. «Dobbiamo dire con chiarezza al governo che è arrivato il momento di prendere decisioni nazionali adeguate al contagio», ha sottolineato.

