In Gran Bretagna ben 43.000 persone potrebbero aver ricevuto tra l’8 settembre e il 12 ottobre risultati falsi negativi ai tamponi COVID-19 (test PCR), ovvero pur avendo l’infezione il tampone ha dato esito negativo, ha riferito la UK Health Security Agency.

Secondo quanto riportato New Scientist, l’organo competente del Sistema Sanitario britannico ha sospeso le operazioni di test fornite da Immensa Health Clinic Ltd presso il suo laboratorio a Wolverhampton in seguito a un’indagine su persone che hanno avuto un tampone negativo dopo essere risultati positivi ai test rapidi.