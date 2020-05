Sono 9.700 i cittadini al momento in quarantena in Turchia per evitare rischi di diffusione del Covid-19. La maggior parte di questi, ospitati in dormitori studenteschi in 76 delle 81 province, sono stati posti in isolamento obbligatorio per 14 giorni dopo essere rientrati dall’estero. Altre 67.547 persone hanno invece concluso la quarantena e sono rientrate nelle proprie abitazioni. Lo ha annunciato il ministro della Gioventù e dello Sport Mehmet Kasapoglu, responsabile della gestione dei dormitori.