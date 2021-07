Le truppe USA e NATO venerdì hanno lasciato Bagram, la più grande e la più iconica delle basi militari occidentali in Afghanistan, da 20 anni cuore nevralgico di tutte le principali operazioni nel Paese. I talebani però avanzano in varie aree. Per capire cosa sta accadendo in Afghanistan abbiamo sentito il generale italiano Giorgio Battisti che ha partecipato a quattro missioni militari nel Paese asiatico.

Quando il presidente Biden aveva confermato il ritiro USA dall’Afghanistan entro l’11/9 diversi esperti di sicurezza avevano avvertito che le forze di sicurezza afghane non erano pronte per difendere il loro Paese dai talebani. Le notizie che giungono dall’Afghanistan lo confermano. Come ne esce l’immagine dei vertici delle forze armate USA?«In tutte le democrazie del mondo l’autorità militare...