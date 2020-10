Sono stati scoperti, nel sangue, alcuni metaboliti (molecole trasformate dal corpo per favorirne l’assorbimento) che potranno diventare marker di un nuovo test per scovare i malati di COVID-19. A dirlo è uno studio del Lawson Health Research Institute, della Western University e dell'Università dell'Alberta che indica come proprio il COVID influisca sui loro livelli di concentrazione nel sangue.