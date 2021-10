I vescovi francesi si preparano ad accogliere il rapporto sulla pedofilia che verrà pubblicato il 5 ottobre in Francia. Nel corso di una visita ‘ad limina’ in Vaticano, i presuli francesi hanno consegnato una nota a Papa Francesco.

«Ho detto al Papa quello che ho potuto», «gli ho lasciato una nota al riguardo in modo che potesse studiare. Mi è sembrato necessario farlo, è importante che sia avvertito», ha detto in una conferenza stampa a Roma monsignor Eric de Moulins Beaufort, presidente della Conferenza episcopale francese.

Il Rapporto Sauvé, dal nome di Jean-Marc Sauvé, presidente della commissione indipendente sugli abusi nella Chiesa cattolica e ex presidente del Consiglio di Stato, si annuncia come un vero e proprio terremoto per la Chiesa cattolica del Paese. «Il rapporto sarà severo. Siamo pronti a subire lo choc di questa gravità», ha aggiunto il presidente dei vescovi francesi.