Fa discutere in Austria l’allentamento delle misure restrittive deciso contro la COVID settimana scorsa. Il cancelliere Sebastian Kurz martedì ha però imposto agli abitanti del Tirolo che volessero uscire dalla Regione di presentare un test negativo (senza chiudere le stazioni sciistiche). Hubert Sickinger fa il punto sullo scontro in atto tra i partiti in atto sullo sfondo.

Oltre un anno fa il cancelliere Sebastian Kurz è sato il primo a blindare le frontiere nazionali per far fronte all’emergenza COVID. Settimana scorsa ha allentato le misure nonostante i contagi restino elevati. Tutto in base ai piani?

«In Austria il primo lockdown è stato deciso a metà marzo, con un certo anticipo rispetto ad altri Stati europei, e ciò ne ha garantito il successo. In settembre c’è stata una nuova esplosione...