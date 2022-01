Il governo austriaco ha imposto l’obbligo di utilizzare mascherine FfFP2 anche all’aperto per cercare di frenare l’ondata di contagi da Omicron. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer, parlando di una situazione «molto seria» che pone «una nuova sfida».

Tra le restrizioni imposte da Vienna, c’è il lockdown di fatto per i non vaccinati, mentre l’obbligo generalizzato di immunizzazione entrerà in vigore dal primo febbraio. L’Austria ha registrato nell’ultimo bollettino quasi 10 mila nuovi casi.