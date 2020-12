In Austria scricchiola il fronte di chi vuole aprire gli impianti da sci ancora prima di Natale. «Per il momento né in Austria né in Germania i numeri consentono una riapertura», afferma il sindaco della stazione sciistica di Sölden.

Schoepf mette in guardia da una decisione affrettata. L’obiettivo, ribadisce, è evitare una terza ondata. «Il 70% dei nostri clienti proviene da Paesi che attualmente sconsigliano viaggi verso l’Austria. Non tutti gli albergatori vogliono aprire». Neanche la ripresa dello sci su larga scala solo per i residenti convince Schoepf. «Non ogni skilift deve essere in funzione», commenta.