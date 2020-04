In auto contro gli agenti, è accusato di terrorismo

La procura antiterrorismo ha deciso di indagare sul francese di 29 anni che ieri, a Colombes, nell’hinterland di Parigi, si è scagliato con la sua auto contro due agenti in motocicletta. I capi d’accusa sono, in particolare, «tentato omicidio di stampo terroristico su pubblico ufficiale» e «impresa terroristica criminale». Un coltello e una «lettera di giuramento» all’Isis sono state rinvenute nell’auto dell’uomo. Uno dei due agenti travolti dalla BMW impazzita si trova ancora in gravi condizioni ed è stato posto in coma artificiale, con trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il collega è stato invece ferito in modo più lieve.