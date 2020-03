In Belgio è stato appena lanciato un nuovissimo test di screening per il Covid-19 che in 15 minuti certifica o meno lo status di positività della persona che vi sottopone. Lo scrive l’agenzia di stampa Belga e la tv nazionale Rtbf precisando che il test ha ricevuto la certificazione dalla Afmps, l’Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari del Belgio, responsabile dell’approvazione e della registrazione di nuovi farmaci nel Paese.